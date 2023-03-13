Сычева (Серкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серковъ Артемий
Мать: Серкова Ольга Алексеева
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Сычевъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сычевъ Тимофей
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сычева Анна
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Сычевъ Федоръ
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892
Сын: Сычевъ Константинъ
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Михайловка
Рождение ребёнка
19.09.1894
Сын: Сычевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сычевъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычевъ Семенъ
Отец ребёнка: Сычевъ Николай