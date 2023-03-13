Сычева (Серкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Серкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серковъ Артемий

Мать: Серкова Ольга Алексеева

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Сычевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сычевъ Тимофей

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сычева Анна

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Сычевъ Федоръ

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892

Сын: Сычевъ Константинъ

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Михайловка
Рождение ребёнка
19.09.1894

Сын: Сычевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычевъ Семенъ

Отец ребёнка: Сычевъ Николай

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