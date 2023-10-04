Кайкова (Соколова) Александра Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Соколов Аким Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Кайкова Александра Николаева
Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1915
Дочь: Кайкова Анна Николаева
Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.
Дочь: Кайкова Анна Николаева
Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно