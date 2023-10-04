Кайкова (Соколова) Александра Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайкова (Соколова) Александра Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Соколов Аким Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Муж: Кайков Николай Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Сын: Кайков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Кайкова Александра Николаева

Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.

Сын: Кайков Николай Николаев

Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1915

Дочь: Кайкова Анна Николаева

Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.

Дочь: Кайкова Анна Николаева

Отец ребёнка: Кайков Николай Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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