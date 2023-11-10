Григорьева (Ишкова) Акилина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ишков Михаил Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Григорьев Григорий Ермолаев
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
06.08.1894
Дочь: Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Григорьева Мария Ермолаева
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
06.06.1898
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Стефанида Ермолаева
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
26.07.1902
Сын: Григорьев Николай Ермолаев
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Рождение ребёнка
21.12.1911
Сын: Григорьев Михаил Ермолаев
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно