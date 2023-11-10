Григорьева (Ишкова) Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ишкова) Акилина Михайлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ишков Михаил Сергеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Григорьев Григорий Ермолаев

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1894

Дочь: Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Григорьева Мария Ермолаева

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Григорьев Федор Ермолаев

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Стефанида Ермолаева

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1902

Сын: Григорьев Николай Ермолаев

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Григорьев Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1911

Сын: Григорьев Михаил Ермолаев

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Харитонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Ермолай Харитонов

Смерть
Неизвестно
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