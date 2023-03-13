Лукерья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Панфилъ
Мать: Прасковья Иевлева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иванъ Николаевъ
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1798
Сын: Никита
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Рождение ребёнка
22.04.1802
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Рождение ребёнка
05.06.1804
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Григорьевъ