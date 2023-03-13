Лукерья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Панфилъ

Мать: Прасковья Иевлева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иванъ Николаевъ

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1798

Сын: Никита

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1802

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1804

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Григорьевъ

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