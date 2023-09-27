Пороховникова Елена Карловна
Место рожденияГермания
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия
Немка, католического вероисповедания.
Место жительства
Около 1858
Вдова генерал-майора.
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пороховников Иван Павлович
Отец ребёнка: Пороховников Павел Иванович
Потом имели ещё четырёх детей.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно