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Пороховникова Елена Карловна

Место рождения

Германия

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия
Немка, католического вероисповедания.
Место жительства
Около 1858
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вдова генерал-майора.
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Пороховников Павел Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пороховников Иван Павлович

Отец ребёнка: Пороховников Павел Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Потом имели ещё четырёх детей.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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