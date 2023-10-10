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Пороховников Иван Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1860

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пороховников Павел Иванович

Мать: Пороховникова Елена Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Потом имели ещё четырёх детей.
Образование
Около 1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Военная гимназия
Военная служба
С 1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Служил в гарнизоне Петропавловской крепости Петербурга в чине штабс-капитана. Вышел в отставку в чине подполковника.
Бракосочетание
Около 1888

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зверева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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