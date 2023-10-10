Пороховников Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Потом имели ещё четырёх детей.
Образование
Около 1867
Образовательное учреждение: Военная гимназия
Военная служба
С 1868
Служил в гарнизоне Петропавловской крепости Петербурга в чине штабс-капитана. Вышел в отставку в чине подполковника.
Бракосочетание
Около 1888
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зверева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1923