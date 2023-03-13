Первухина Марфа Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина Марфа Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Первухинъ Петръ

Отец ребёнка: Первухинъ Алексей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Первухинъ Василий

Отец ребёнка: Первухинъ Алексей

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Овчинникова Катерина

Отец ребёнка: Первухинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Первухинъ Антипъ

Отец ребёнка: Первухинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Первухинъ Гаврила

Отец ребёнка: Первухинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухинъ Алексей

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