Первухина Марфа Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Первухинъ Петръ
Отец ребёнка: Первухинъ Алексей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Первухинъ Василий
Отец ребёнка: Первухинъ Алексей
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Овчинникова Катерина
Отец ребёнка: Первухинъ Алексей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Первухинъ Антипъ
Отец ребёнка: Первухинъ Алексей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Первухинъ Гаврила
Отец ребёнка: Первухинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первухинъ Алексей