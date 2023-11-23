Балобанова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Игнат

Отец ребёнка: Балобанов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Никита

Отец ребёнка: Балобанов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Матвей

Отец ребёнка: Балобанов Александр

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