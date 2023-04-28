Анастасия (Моисеева) Круглова Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Моисеева) Круглова Игоревна

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

28.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1988

Отец: Моисеев Игорь Александрович

Мать: Моисеева Надежда Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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