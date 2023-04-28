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Анастасия (Моисеева) Круглова Игоревна
Анастасия (Моисеева) Круглова Игоревна
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Место рождения
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
Дата рождения
28.07.1988
Пол
Женский
Отец
Моисеев Игорь Александрович
1958 г.р.
Мать
Моисеева (Ракова) Надежда Александровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1988
Отец:
Моисеев Игорь Александрович
Мать:
Моисеева Надежда Александровна
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
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