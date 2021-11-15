Труфанова (Аносенкова) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруфанова (Аносенкова) Светлана Борисовна

Труфанова (Аносенкова) Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1962

Дата смерти

15.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962

Отец: Аносенков Борис Федорович

Мать: Аносенкова Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1987

Дочь: Труфанова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Труфанов Юрий Иванович

Смерть
15.11.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close