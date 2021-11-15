Труфанова (Аносенкова) Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1962
Дата смерти15.11.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962
Рождение ребёнка
30.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Труфанов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1987
Дочь: Труфанова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Труфанов Юрий Иванович
Смерть
15.11.2021