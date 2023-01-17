Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович

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Место рождения

Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond

Дата рождения

01.09.1802

Дата смерти

28.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond
Бракосочетание
1839

Жена: Бреверн Наталья Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1846

Дочь: Шаховская-Глебова-Стрешнева Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Бреверн Наталья Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1848

Дочь: Фон Нолхен Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Бреверн Наталья Петровна

Смерть
28.03.1882
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
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