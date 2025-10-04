Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович
мужской, родился 01.09.1802, Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond
умер 28.03.1882, г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя
Супруги
Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна17.01.1804 г.р.
Дети
Шаховская-Глебова-Стрешнева (Бреверн) Евгения Фёдоровна15.12.1846 г.р.
Фон Нолхен (Бреверн) Варвара Фёдоровна21.11.1848 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
15.12.1846
Дочь: Шаховская-Глебова-Стрешнева (Бреверн) Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1848
Дочь: Фон Нолхен (Бреверн) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна
Смерть
28.03.1882
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя