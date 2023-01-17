Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович
Место рождения
Дата рождения01.09.1802
Дата смерти28.03.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Жена: Бреверн Наталья Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1846
Дочь: Шаховская-Глебова-Стрешнева Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Бреверн Наталья Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1848
Дочь: Фон Нолхен Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Бреверн Наталья Петровна
Смерть
28.03.1882
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя