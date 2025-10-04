Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович 01.09.1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бреверн Фёдор (Людвиг Магнус Фердинанд) Логгинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.09.1802, Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond

умер 28.03.1882, г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя

Супруги
Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна17.01.1804 г.р.
Дети
Шаховская-Глебова-Стрешнева (Бреверн) Евгения Фёдоровна15.12.1846 г.р.
Фон Нолхен (Бреверн) Варвара Фёдоровна21.11.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягала, Jõelähtme vald, Harju maakond

Бракосочетание
1839

Жена: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1846

Дочь: Шаховская-Глебова-Стрешнева (Бреверн) Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1848

Дочь: Фон Нолхен (Бреверн) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна

Смерть
28.03.1882
г. Висбаден, Гессен-Нассау, Германская империя

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