Ищенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Людмила Петровна
Мать ребёнка: Ищенко Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ищенко Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно