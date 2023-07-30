Никишина (Антипова) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Антипова) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никишин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич

Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.03.?

Дочь: Маркина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич

Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Василий Васильевич

Смерть
1969
Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
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