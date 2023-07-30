Никишина (Антипова) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никишин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.?
Дочь: Маркина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Никишин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969