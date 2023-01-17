Дельцов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДельцов Павел Андреевич

Дельцов Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

26.01.1917

Дата смерти

08.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дельцов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дельцов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закорюкина Вера Павловна

Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дельцова Зоя Павловна

Смерть
08.05.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close