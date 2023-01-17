Дельцов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1917
Дата смерти08.05.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закорюкина Вера Павловна
Мать ребёнка: Дельцова Зоя Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дельцова Зоя Павловна
Смерть
08.05.1969