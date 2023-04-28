Браганцова (Иванова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браганцова (Иванова) Мария Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Браганцов Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Браганцов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
23.12.1875

Дочь: Федорова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Браганцов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
19.04.1880

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Браганцов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Браганцов Лукьян Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Браганцов Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Рождение ребёнка
13.01.1891

Сын: Браганцов Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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