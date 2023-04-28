Браганцова (Иванова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Браганцов Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.10.1874
Сын: Браганцов Петр Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
23.12.1875
Дочь: Федорова Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Браганцов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
19.04.1880
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
10.05.1882
Сын: Браганцов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
18.10.1885
Сын: Браганцов Лукьян Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Браганцов Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.01.1891
Сын: Браганцов Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Браганцов Трофим Харлампиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно