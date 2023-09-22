Демарина (неизвестно) Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Неизвестно Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Таланина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демарин Иван Никитич
Смерть
Неизвестно