Демарина (неизвестно) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемарина (неизвестно) Аграфена Васильевна

Демарина (неизвестно) Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Неизвестно Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Таланина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Демарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Демарин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Демарин Василий Иванович

Отец ребёнка: Демарин Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демарин Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close