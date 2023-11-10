Чащина (Сединкина) Матрена Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти25.11.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Сединкин Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1805
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев
Рождение ребёнка
02.02.1808
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев
Рождение ребёнка
26.07.1809
Дочь: Жданова Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев
Рождение ребёнка
05.01.1812
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев
Смерть
25.11.1839
Причина смерти: от горячки