Чащина (Сединкина) Матрена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Сединкина) Матрена Гаврилова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

25.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Сединкин Гаврил

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1805

Муж: Чащин Дмитрий Матвиев

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чащин Николай Димитриев

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1808

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1809

Дочь: Жданова Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1812

Сын: Чащин Георгий Димитриев

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.11.1839
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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