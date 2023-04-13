Хлудьева Акилина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудьева Акилина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1885

Дочь: Криворучко Пелагея Мокиевна

Отец ребёнка: Хлудьев Мокий Андреевич

Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Хлудьев Яков Мокиевич

Отец ребёнка: Хлудьев Мокий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлудьев Мокий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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