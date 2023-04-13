Хлудьева Акилина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1885
Дочь: Криворучко Пелагея Мокиевна
Отец ребёнка: Хлудьев Мокий Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1894
Отец ребёнка: Хлудьев Мокий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно