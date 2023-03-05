Афанасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасия Никитина

Афанасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тихон Парфеньев

Отец ребёнка: Парфений Евстифеев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ананий Парфеньев

Отец ребёнка: Парфений Евстифеев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Парфеньев

Отец ребёнка: Парфений Евстифеев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Парфеньев

Отец ребёнка: Парфений Евстифеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфений Евстифеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close