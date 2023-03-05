Афанасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тихон Парфеньев
Отец ребёнка: Парфений Евстифеев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ананий Парфеньев
Отец ребёнка: Парфений Евстифеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Парфеньев
Отец ребёнка: Парфений Евстифеев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Парфеньев
Отец ребёнка: Парфений Евстифеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфений Евстифеев
Смерть
Неизвестно