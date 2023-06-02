Де Флиге (Флиге) Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец - Флиге Николай-Реваз-Христиан Николаевич Мать - Коковцова Ольга Владимировна
Упоминание
16.10.2001
Упоминается в официальном некрологе Ольги Георгиевны Von Liphart De Fligue (Houle) как ее почивший муж. Obituary for Olga Von Liphart De Fligue (Houle): Olga Von Liphart de Fligue (Houle) died Octobe... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: De Fligue Marina
Мать ребёнка: Von Liphart De Fligue Houle Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
В эмиграции носил фамилию Fligue, или Fliege.
Смерть
Неизвестно