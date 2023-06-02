Де Флиге (Флиге) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Флиге (Флиге) Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Отец - Флиге Николай-Реваз-Христиан Николаевич Мать - Коковцова Ольга Владимировна
Упоминание
16.10.2001
Упоминается в официальном некрологе Ольги Георгиевны Von Liphart De Fligue (Houle) как ее почивший муж. Obituary for Olga Von Liphart De Fligue (Houle): Olga Von Liphart de Fligue (Houle) died Octobe... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: De Fligue Marina

Мать ребёнка: Von Liphart De Fligue Houle Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Liphart De Fligue Houle Ольга Георгиевна

Смена фамилии
Неизвестно
В эмиграции носил фамилию Fligue, или Fliege.
Смерть
Неизвестно