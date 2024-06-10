Хиневич Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Хиневич Филипп Макаров
Мать: Хиневич Анна Яковлева
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Василий Филиппович Хиневич (Vasiliy Filippovich Khinevich) | Рождение: 1904 - Омская Обл., Крутинский Р-Н, С. Крутинское | Father (implied): Филипп Хиневич (Filipp... Показать все
Военная служба
13.01.1943
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.10.1943