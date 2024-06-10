Хиневич Василий Филиппович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Василий Филиппович

Место рождения

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Хиневич Филипп Макаров

Мать: Хиневич Анна Яковлева

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Василий Филиппович Хиневич (Vasiliy Filippovich Khinevich) | Рождение: 1904 - Омская Обл., Крутинский Р-Н, С. Крутинское | Father (implied): Филипп Хиневич (Filipp... Показать все
Военная служба
13.01.1943
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.10.1943

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