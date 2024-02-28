Чертков Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1832
Дата смерти24.04.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пашкова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.1872
Сын: Чертков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Чертков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1900