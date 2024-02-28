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Чертков Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1832

Дата смерти

24.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пашкова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
02.05.1872

Сын: Чертков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Чертков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Черткова Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черткова Софья Николаевна

Смерть
24.04.1900
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