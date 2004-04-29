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Саперов Андрей Александрович
Саперов Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Саперов Владимир Клементьевич
1970 г.р.
Мать
Саперова (Петров) Лариса Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2004
Отец:
Саперов Владимир Клементьевич
Мать:
Саперова Лариса Александровна
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