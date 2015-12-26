Назипов Мухаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти26.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Мать: Залиева Гамиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назипова Мавзида
Рождение ребёнка
?.02.1958
Рождение ребёнка
?.04.1959
Рождение ребёнка
?.11.1964
Смерть
26.12.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно