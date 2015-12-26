Назипов Мухаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назипов Мухаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Мать: Залиева Гамиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назипова Мавзида

Рождение ребёнка
?.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назипова Мавзида

Рождение ребёнка
?.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назипова Мавзида

Рождение ребёнка
?.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назипова Мавзида

Смерть
26.12.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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