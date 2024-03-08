Митина Шалбецкая Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина Шалбецкая Кристина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Максим Викторович

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Митина Полина Максимовна

Отец ребёнка: Митин Максим Викторович

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Максим Викторович

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