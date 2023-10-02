Кокорева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кокорев Егор Федорович

Отец ребёнка: Кокорев Федор Макеев (Матвеев)

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кокорев Иван Федорович

Отец ребёнка: Кокорев Федор Макеев (Матвеев)

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Федор Макеев (Матвеев)

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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