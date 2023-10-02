Кокорева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кокорев Федор Макеев (Матвеев)
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кокорев Федор Макеев (Матвеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно