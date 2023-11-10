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Завилейская Ефросинья Терентьевна

Место рождения

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.05.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Муж: Завилейский Матвей Назарович

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.

Дочь: Завилейская Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Завилейский Матвей Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Сын: Завилейский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Завилейский Матвей Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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