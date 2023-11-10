Завилейская Ефросинья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.
Дочь: Завилейская Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Завилейский Матвей Назарович
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Сын: Завилейский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Завилейский Матвей Назарович
Смерть
Неизвестно