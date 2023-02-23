Аксинья Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Арина Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Место жительства
1858
7
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно