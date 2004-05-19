Троянский (Трепачёв) Михаил Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1915
Дата смерти19.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915
Сменил Фамилию отца Трепачёв на Троянский. Не нравилась фамилия Трепачёв.
Рождение ребёнка
05.08.1942
Дочь: Ивашкина Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Мантай Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1948
Сын: Троянский Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Мантай Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мантай Нина Ивановна
Смерть
19.05.2004