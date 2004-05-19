Троянский (Трепачёв) Михаил Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянский (Трепачёв) Михаил Пантелеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

21.11.1915

Дата смерти

19.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Сменил Фамилию отца Трепачёв на Троянский. Не нравилась фамилия Трепачёв.
Рождение ребёнка
05.08.1942

Дочь: Ивашкина Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Мантай Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1948

Сын: Троянский Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Мантай Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантай Нина Ивановна

Смерть
19.05.2004
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