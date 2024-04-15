Ковалева Юлиания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ковалев Иван Семенович
Восприемник
01.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Фоминична Черненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно