Ковалева Юлиания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Юлиания Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван Семенович

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Фоминична Черненко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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