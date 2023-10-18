Чижов Иван Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Семион Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижов Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1898