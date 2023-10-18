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Чижов Иван Семионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Семион Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1898
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