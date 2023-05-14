Шабалина Авдотья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Шабалин Силиверст Григорьев
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов
Смерть
Неизвестно