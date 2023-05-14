Шабалина Авдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Авдотья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Шабалин Силиверст Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов

Речкина, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов

Речкина, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Осипов

Речкина, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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