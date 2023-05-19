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Ковальчук Павел Кондратов

Место рождения

Богатырка, Київська область

Дата рождения

01.07.1861

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1861

Отец: Ковальчук Кондрат Яковлев

Мать: Ковальчук Васса Артемова

Богатырка, Київська область
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