Рышков Антон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышков Антон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.

Дочь: Рышкова Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Рышкова Анастасия Петровна

Место жительства
1885 ст.
Харьков, Харківська область
Харьковский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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