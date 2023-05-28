Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна

Место рождения

Севр, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

24.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925

Отец: Шидловский Сергей Николаевич

Мать: Шидловская Надежда Дмитриевна

Севр, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
24.03.1947

Муж: Ландель Жак

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Ландель Оливье

Отец ребёнка: Ландель Жак

г. Мекнес, Марокко
Смерть
Неизвестно
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