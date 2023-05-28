Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна
Место рожденияСевр, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения24.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925
Севр, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
24.03.1947
Муж: Ландель Жак
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Ландель Оливье
Отец ребёнка: Ландель Жак
г. Мекнес, Марокко
Смерть
Неизвестно