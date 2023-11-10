Корсун 2-й брак
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1818
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анисия Осипова
Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Исения Осиповна
Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич
Смерть
Неизвестно