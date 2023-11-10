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Корсун 2-й брак

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1818

Муж: Корсун Осип Матвеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анисия Осипова

Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Корсун Василий Осипович

Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Исения Осиповна

Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Корсун Осип Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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