Леванидов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Леванидов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Леванидова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Леванидов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна
Смерть
Неизвестно