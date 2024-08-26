Леванидов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеванидов Иван Фёдорович

Леванидов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Леванидов Фёдор Мартынович

Мать: Леванидова Пелагия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванидова Ефросиния Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Олеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Леванидов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна

Олеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Леванидова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна

Олеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Леванидов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Леванидова Ефросиния Егоровна

Олеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.