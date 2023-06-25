Подковенко-Волковинская Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковенко-Волковинская Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.

Сын: Подковенко-Волковинский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Подковенко-Волковинский Фёдор Леонтьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковенко-Волковинский Фёдор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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