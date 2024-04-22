Мерзликин Трофим Кириллович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мерзликин Павел Трофимович
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мерзликина Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мерзликин Карп Трофимович
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мерзликин Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мерзликина Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мерзликина Соломонида Трофимовна
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мерзликин Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844