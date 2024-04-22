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Мерзликин Трофим Кириллович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Мерзликин Кирилл Тихонович

Мать: Мерзликина Дарья Анисимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мерзликин Павел Трофимович

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мерзликина Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мерзликин Карп Трофимович

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мерзликин Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мерзликина Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мерзликина Соломонида Трофимовна

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мерзликин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Мерзликина Василиса Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Василиса Трифоновна

Смерть
1844
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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