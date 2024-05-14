Мезрина Таисья Ивановна 15.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мезрина Таисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

02.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: не указан

Мать: Рогачёва Васса Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Мезрин Юрий Семёнович

Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич

Рождение ребёнка
17.02.1950

Дочь: Колобова (Мезрина) Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич

Рождение ребёнка
03.02.1955

Дочь: Берюхова Нина Семёновна

Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич

Рождение ребёнка
24.12.1957

Дочь: Дуганова (Мезрина) Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Ганина Вера Семёновна

Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич

Смерть
02.10.1984

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