Мезрина Таисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти02.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1948
Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич
Рождение ребёнка
17.02.1950
Дочь: Колобова (Мезрина) Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич
Рождение ребёнка
03.02.1955
Дочь: Берюхова Нина Семёновна
Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич
Рождение ребёнка
24.12.1957
Дочь: Дуганова (Мезрина) Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Ганина Вера Семёновна
Отец ребёнка: Мезрин Семён Ильич
Смерть
02.10.1984