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Федосеев Михаил Николаевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

11.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1989

Отец: Федосеев Николай Михайлович

Мать: Федосеева Ольга Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 2006 по 2011
Москва, город федерального значения Москва
высшее юридическое, следственный факультет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Образование
С 2011 по 2014
Москва, город федерального значения Москва
высшее экономическое, Московский авиационный институт
Работа или профессия
С 2011
Москва, город федерального значения Москва
служба в МВД России
Бракосочетание
09.06.2018

Жена: Федосеева Татьяна Юрьевна

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Юрьевна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
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