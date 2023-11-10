Федосеев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1989
Образование
С 2006 по 2011
высшее юридическое, следственный факультет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Образование
С 2011 по 2014
высшее экономическое, Московский авиационный институт
Работа или профессия
С 2011
служба в МВД России
Бракосочетание
09.06.2018
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Юрьевна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область