Малых Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

01.11.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
26.11.1897 ст.

Сын: Малых Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: (Малых) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
01.11.1899 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: роды

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