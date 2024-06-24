Малых Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти01.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малых Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
26.11.1897 ст.
Сын: Малых Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: (Малых) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Гаврилович
Смерть
01.11.1899 ст.
Причина смерти: роды