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Максим Михайлович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
31.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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