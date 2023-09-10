Комарова (Рассудина) Галина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Рассудина) Галина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1968

Сын: Комаров Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1974

Дочь: Лазаренко Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Валерий Иванович

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