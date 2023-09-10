Комарова (Рассудина) Галина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1968
Сын: Комаров Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1974
Дочь: Лазаренко Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно