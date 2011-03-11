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Боронин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1953

Дата смерти

11.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953

Отец: Яков

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.05.1980

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Боронина Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Баранова Наталья

Мать ребёнка: Боронина Татьяна Егоровна

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронина Татьяна Егоровна

Смерть
11.03.2011
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Повалихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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