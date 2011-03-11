Боронин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1953
Дата смерти11.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953
Отец: Яков
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1980
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Боронина Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Баранова Наталья
Мать ребёнка: Боронина Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2011
Похороны
Неизвестно
Повалихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область