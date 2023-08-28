Краснояров Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1903
Дата смерти20.09.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1903
Отец: Краснояров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1934
Дочь: Дегтярева Любовь
Мать ребёнка: Красноярова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1940
Сын: Краснояров Михаил
Мать ребёнка: Красноярова Пелагея Яковлевна
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1960