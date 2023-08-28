Краснояров Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснояров Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1903

Дата смерти

20.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1903

Отец: Краснояров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1934

Дочь: Дегтярева Любовь

Мать ребёнка: Красноярова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1940

Сын: Краснояров Михаил

Мать ребёнка: Красноярова Пелагея Яковлевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноярова Пелагея Яковлевна

Смерть
20.09.1960
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