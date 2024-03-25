Никитина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

12.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Чипышева Домна Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Никитина Гликерия (Лукерья) Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Никитин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Никитин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.03.1865
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От горячки.
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