Никитина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти12.03.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Чипышева Домна Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович
Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Никитина Гликерия (Лукерья) Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Никитин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1865
Причина смерти: От горячки.