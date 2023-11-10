Дюбко Нил Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1883 ст.
Отец: Дюбко Ермолай Матвеевич
Мать: Дюбко Анна Харлампьевна
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Дюбко Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.
Сын: Дюбко Родион Нилович
Мать ребёнка: Дюбко Василиса Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно