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Дюбко Нил Ермолаевич

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.05.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1883 ст.

Отец: Дюбко Ермолай Матвеевич

Мать: Дюбко Анна Харлампьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.

Сын: Дюбко Григорий Нилович

Мать ребёнка: Дюбко Василиса Герасимовна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.

Сын: Дюбко Родион Нилович

Мать ребёнка: Дюбко Василиса Герасимовна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюбко Василиса Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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