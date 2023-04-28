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Мухачева Стефанида Сысуева

Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Сысуй Матвеев

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия (мл) Михайлова

Отец ребёнка: Мухачев Михаил (Иванов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Отец ребёнка: Мухачев Михаил (Иванов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Михаил (Иванов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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