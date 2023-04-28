Мухачева Стефанида Сысуева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Сысуй Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия (мл) Михайлова
Отец ребёнка: Мухачев Михаил (Иванов)
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Отец ребёнка: Мухачев Михаил (Иванов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762