Мацын Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1939
Дата смерти18.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939
Отец: Мацын Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1964
Мать ребёнка: Мацына Альбина Владимировна
Рождение ребёнка
20.07.1970
Сын: Мацын Вячеслав Витальевич
Мать ребёнка: Мацына Альбина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1985