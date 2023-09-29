Мацын Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацын Виталий Иванович

Мацын Виталий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1939

Дата смерти

18.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939

Отец: Мацын Иван Иванович

Мать: Мацына Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1964

Сын: Мацын Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Мацына Альбина Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1970

Сын: Мацын Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: Мацына Альбина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацына Альбина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацына Альбина Владимировна

Смерть
18.02.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close